Silva quer ajudar a criar filhos que Thales Bretas teve com Paulo Gustavo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Silva falou sobre o namoro com Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo. Os dois assumiram o namoro em setembro, no Rock in Rio, de forma discreta. “Tem me feito muito bem me relacionar com ele, conhecê-lo cada vez mais. Não tenho problemas de falar sobre nós. Quero que ele some na minha vida e quero somar na vida dele”, declarou o cantor em entrevista à Folha de São Paulo desta sexta-feira, 11. O cantor, de 34 anos, também revelou o desejo de ajudar a criar as crianças Gael e Romeu, de 3 anos, filhos que o dermatologista teve com Paulo. “Eles são apaixonantes, lindos demais. Quero poder ajudar o Thales com isso, ele tem uma vida que não é fácil. Se a nossa relação for mesmo se firmar, eu quero poder estar junto”, disse Silva.