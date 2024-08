Série sobre sítio Teotônio, em Rondônia, ganha nova temporada

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O primeiro episódio da segunda temporada de Amazônia, Arqueologia da Floresta vai ser exibido em uma sessão especial e gratuita no Cinesesc, em São Paulo, na sexta-feira, 6, às 20h. O seriado, dirigido por Tatiana Toffoli e coordenado pelo arqueólogo da Universidade de São Paulo Eduardo Góes Neves, mostra o processo de escavação no sítio Teotônio, em Rondônia, para identificar antigas ocupações indígenas. Durante a exploração do local, a equipe encontra pedações de cerâmicas, sementes carbonizadas e resíduos microscópios de amido que possibilitam entender como era a vida dos povos que habitaram aquele território por milênios, em contraste com as ocupações atuais que são marcadas pelo desmatamento.

O sítio Teotônio foi ocupado por pelo menos sete povos indígenas diferentes ao longo de milhares de anos. No território é possível encontrar o registro mais antigo de terra preta na Amazônia, uma evidência de que a população habitante modificou a natureza. Divido em quatro episódios, a série, que vai explorar os mistérios que cercam aquela antiga ocupação, será lançada dia 11 de setembro no SescTV.