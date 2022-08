Sem palanque no JN, Moro se contenta com comentários ácidos no Twitter

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ainda repercute, e como, a sabatina realizada com candidatos no Jornal Nacional ao longo dessa semana. A coluna selecionou os comentários mais ácidos proferidos pelo ex-juiz Sergio Moro, a respeito da entrevista de Lula (PT) para William Bonner e Renata Vasconcellos, na noite desta quinta-feira, 25. Indignado com a boa performance do petista, Moro provocou a todo custo, chamando para o engajamento nas redes. Ao desistir da candidatura ao Planalto, é o que lhe restou, já que não será chamado para a conversa na TV Globo.

Lula MENTE que colaboradores ganhavam parte do dinheiro que roubaram. É FAKE. Pela primeira vez, 15 bilhões foram recuperados. Antes da Lava Jato, corruptos nunca devolveram o dinheiro que roubaram e o dinheiro ficava inalcançável em contas no exterior. #LulaMente #LulaNoJN — Deltan Dallagnol 1919 (@deltanmd) August 25, 2022

Lula diz que vai para a Presidência no sacrifício. Preferia ficar em casa. No triplex ou no sítio de Atibaia? — Sergio Moro (@SF_Moro) August 25, 2022

Lula não explicou a roubalheira, desviou da pergunta. O saque bilionário à Petrobras aconteceu sem o seu conhecimento? A única verdade na entrevista é a voz rouca. — Sergio Moro (@SF_Moro) August 25, 2022

Resultado final: Lula não respondeu às perguntas no @jornalnacional e mentiu descaradamente. A entrevista foi muito parecida com os interrogatórios dele na Lava Jato. A população merecia a verdade, não foi desta vez. — Sergio Moro (@SF_Moro) August 26, 2022

Continua após a publicidade