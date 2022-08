Quem deu a melhor audiência no Jornal Nacional: Lula ou Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lula (PT) rendeu audiência à entrevista com William Bonner e Renata Vasconcellos no Jornal Nacional nesta quinta-feira, 25. De acordo com os dados prévios de audiência em São Paulo, informados pelo TV Pop com fontes do mercado, a participação de Lula rendeu 31,4 pontos de média em sua faixa horária de exibição, das 20h31 às 21h12, garantindo a sintonia de 46,1% dos televisores ligados na região. Não superou Bolsonaro (PL), que na segunda-feira, 22, garantiu a média de 32,7 pontos e foi sintonizada por 46,7% dos aparelhos de TV da Grande São Paulo, com um pico de 37 pontos — o maior índice de todos os programas de televisão na região no ano de 2022.