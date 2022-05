Sem bolsa-atleta, jovem da Baixada Fluminense é campeã nos EUA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Medalha de ouro na categoria Juvenil 2, do Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022, desde os 10 anos, Ingrid Guedes se dedica aos treinos e competições de jiu-jitsu. Nascida e criada em Japeri, na Baixada Fluminense, a menina acumula mais de 100 títulos. Japeri é o município com o pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do estado.

“Estou vivendo um pouco daquilo que eu sempre sonhei. A caminhada ainda é longa e como todo atleta preciso do máximo de ajuda possível”, diz a jovem, que começou no projeto social Salvando Vidas, no bairro Jardim Delamare. A primeira competição aconteceu depois de três meses de treino com os técnicos Márcio Paulino e Luciano Mariano. O resultado? Campeã da categoria. Nesses seis anos, acumula medalhes em diversos torneios: como o bicampeonato Pan Kids, na Califórnia, em 2019/2020; o tricampeonato brasileiro em São Paulo, em 2017/2018/2019; e o heptacampeonato Sul Americano da IBJJF.

Sem bolsa-atleta, a jovem preciso de uma ajuda extra para pagar as inscrições e despesas de competição. Os pais seguem fazendo rifas e vendem churrasquinho nas ruas. Para participar da competição em Orlando, Estados Unidos, em março, Ingrid contou com o esforço de amigos que conseguiram juntar 450 dólares. Em junho, deve disputar o Campeonato Mundial de jiu-jitsu, na Califórnia, e em seguida uma competição em Abu Dhabi. Mas não sabe se terá como ir, por falta de patrocinador.

A ida aos Estados Unidos trouxe outro problema para Ingrid. Aluna do Ciep 207 Gilson Amado, ela foi impedida de trancar a matrícula para a viagem e já está considerada reprovada pela direção da escola.

Continua após a publicidade