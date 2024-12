Selton Mello avalia importância de ‘Auto da Compadecida’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com menos de um mês para a estreia de Auto da Compadecida 2, que lança em 25 de dezembro, a obra traz de volta quase todo o elenco da primeira versão, incluindo Selton Mello que interpreta novamente Chicó e Matheus Nachtergaele como João Grilo . A importância do filme na indústria cinematográfica brasileira é clara, mas também teve grande influência na vida de Selton. Em sua autobiografia Eu Me Lembro (Jambô Editora), o ator afirma que o personagem o tirou de um péssimo momento de sua vida. “Estava pesado, machucado psicologicamente, cansado, cheio de crises existenciais. O Chicó me salvou, salvou a minha vida. Me trouxe o sol de novo e me trouxe para a luz. Trouxe meu riso de volta. “, conta em um trecho do livro. Selton ainda reflete sobre o primeiro longa. “Se o novo filme vai ficar melhor ou pior, não tenho a menor ideia. Mas vamos nos divertir de novo. Matheus é um gênio que cruzou meu caminho”, afirma.