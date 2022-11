Selena Gomez se pronuncia após esnobar amiga que lhe doou um rim

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Selena Gomez usou as redes para se pronunciar após uma polêmica fala dada em entrevista à Rolling Stone. Na ocasião, a estrela disse que Taylor Swift era a sua única amiga no meio. “Eu nunca me encaixei em um grupo legal de garotas que eram celebridades. Minha única amiga na indústria realmente é Taylor [Swift] , então me lembro de sentir que não pertencia”, declarou.

Francia Raisa, que doou um rim para a cantora há cinco anos, se sentiu ofendida. E reagiu à publicação com um “Interessante”. Diante da polêmica que ganhou a web, Selena se pronunciou: “Desculpa por não ter mencionado todas as pessoas que conheço”. Ela fez o comentário, no domingo, 6, em um vídeo do TikTok que explica a situação em ordem cronológica.