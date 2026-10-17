Segurança muda de vida ao ser descoberto em Semana de Moda
Soufian B. se tornou um fenômeno após vídeo em Londres explodir nas redes sociais
Escalado como segurança na Semana de Moda de Londres, o espanhol Soufian B., 24 anos, jamais imaginaria que o bico de poucos dias às margens das passarelas acabaria o empurrando para o centro dos holofotes. Pois ele se tornou um desses fenômenos instantâneos depois que um vídeo exibindo sua boa estampa reverberou pelas redes. Não demorou e, terminado o batente, ele começou a receber uma enxurrada de mensagens de grandes agências de modelos mundo afora. “Entrei na internet, vi um monte de gente postando o vídeo e fiquei chocado”, diz o agora homem da moda, recém-contratado pela inglesa PRM, que já engatou em desfiles e segue viralizando.
Com reportagem de Giovanna Fraguito, Nara Boechat e Tatiana Moura
Publicado em VEJA de 16 de outubro de 2026, edição nº 3017