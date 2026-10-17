Segurança muda de vida ao ser descoberto em Semana de Moda

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Soufian B., segurança na Semana de Moda de Londres, virou celebridade. Um vídeo viral de sua beleza o transformou em fenômeno instantâneo, catapultando-o para o mundo da moda. Recém-contratado por agências como a PRM, ele agora desfila e continua a viralizar, provando que o destino pode mudar em um clique.

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Escalado como segurança na Semana de Moda de Londres, o espanhol Soufian B., 24 anos, jamais imaginaria que o bico de poucos dias às margens das passarelas acabaria o empurrando para o centro dos holofotes. Pois ele se tornou um desses fenômenos instantâneos depois que um vídeo exibindo sua boa estampa reverberou pelas redes. Não demorou e, terminado o batente, ele começou a receber uma enxurrada de mensagens de grandes agências de modelos mundo afora. “Entrei na internet, vi um monte de gente postando o vídeo e fiquei chocado”, diz o agora homem da moda, recém-­contratado pela inglesa PRM, que já engatou em desfiles e segue viralizando.

Com reportagem de Giovanna Fraguito, Nara Boechat e Tatiana Moura

Publicado em VEJA de 16 de outubro de 2026, edição nº 3017

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