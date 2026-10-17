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Cultura

Segurança muda de vida ao ser descoberto em Semana de Moda

Soufian B. se tornou um fenômeno após vídeo em Londres explodir nas redes sociais

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 out 2026, 15h00
Homem negro com bigode e cavanhaque, vestindo casaco e gola alta pretos, sentado em poltrona de couro bege dentro de um avião particular, olhando para a direita. Suas mãos estão entrelaçadas sobre as pernas, e ele usa um relógio prateado no pulso esquerdo. Uma janela oval clara aparece à esquerda, e um letreiro vermelho com texto árabe está no canto superior direito
Soufian B. (./Arquivo pessoal)
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Segurança muda de vida ao ser descoberto em Semana de Moda Priorize VEJA no Google

Escalado como segurança na Semana de Moda de Londres, o espanhol Soufian B., 24 anos, jamais imaginaria que o bico de poucos dias às margens das passarelas acabaria o empurrando para o centro dos holofotes. Pois ele se tornou um desses fenômenos instantâneos depois que um vídeo exibindo sua boa estampa reverberou pelas redes. Não demorou e, terminado o batente, ele começou a receber uma enxurrada de mensagens de grandes agências de modelos mundo afora. “Entrei na internet, vi um monte de gente postando o vídeo e fiquei chocado”, diz o agora homem da moda, recém-­contratado pela inglesa PRM, que já engatou em desfiles e segue viralizando.

Com reportagem de Giovanna Fraguito, Nara Boechat e Tatiana Moura

Publicado em VEJA de 16 de outubro de 2026, edição nº 3017

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