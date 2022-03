Sean Penn em uma imagem que diz muito

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

“Eu e dois colegas caminhamos quilômetros até a fronteira da Polônia, depois de abandonar nosso carro na beira da estrada.” Com a foto acima, puxando uma mala fechada com fita adesiva, e esta legenda, o ator Sean Penn, 61 anos, informou haver se unido aos refugiados que fogem dos ataques russos à Ucrânia — pelo menos 1 milhão até agora. Antes de deixar o país, Penn esteve em uma entrevista coletiva do presidente Volodymyr Zelensky, que agradeceu “a manifestação de coragem” do ator. “Sean Penn mostra uma bravura que falta a muitos outros, em especial a alguns políticos ocidentais”, disse. Penn está filmando um documentário sobre o cerco e a invasão — segundo ele, “um erro brutal, com vidas perdidas e corações partidos” — e já havia estado em Kiev em outras ocasiões.

Publicado em VEJA de 9 de março de 2022, edição nº 2779