Sabrina Sato e Nicolas Prattes perdem bebê

Sabrina Sato, 43 anos, perdeu o bebê nesta terça-feira, 5, na 11ª semana de gestação. O filho é fruto do relacionamento com Nicolas Prattes e o anúncio da gravidez foi feito em outubro, os dois estão juntos desde fevereiro. A atriz estava espera do segundo filho, ela é mãe de Zoe, de seu casamento com Duda Nagle. A coluna Gente teve acesso ao boletim médico do Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo.