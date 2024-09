Sabrina Sato fala de noivado com Nicolas Prattes no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sabrina Sato, agora noiva do ator Nicolas Prattes, comentou sobre o pedido de noivado no Rock in Rio, nesta sexta-feira, 13. Os dois chegaram separados, para compromissos profissionais, mas irão se encontrar mais tarde no vip do festival. “Estou muito feliz. O pedido foi na viagem para Paris. A gente está se amando, curtindo. Estamos deixando acontecer. Eu moro em São Paulo e ele no Rio. A gente vai se ajeitando”. Ah, o amor…