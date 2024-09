Ryan Tedder, o carisma que faltava no palco do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de um passeio pela Zona Sul do Rio de Janeiro, com direito a caminhada na praia de Copacabana, Ryan Tedder, o vocalista do OneRepublic, se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, neste sábado, 14. Ele sobrevoou a Cidade do Rock duas horas antes de iniciar o seu show às 21h20. “Vamos começar em 2 horas, mal podemos esperar!”, escreveu em português. Mais cedo, ele citou que “ama muito esse país”. A animação se traduz no palco, com um carisma que encanta o público. Essa é a segunda vez do grupo no Brasil — quase 10 anos desde a última visita.