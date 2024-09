Ryan Tedder do OneRepublic passeia na orla antes de cantar no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ryan Tedder, vocalista do OneRepublic, aproveitou o dia para passear pelo Rio de Janeiro, neste sábado, 14, horas antes de cantar no Palco Mundo do Rock in Rio. Com sensação térmica que pode bater 43 graus, o líder da banda norte-americana foi fotografado correndo na orla de Copacabana. Em solo carioca, o cantor já publicou fotos em restaurantes, cafeterias, barraquinhas de praias cariocas e admitiu: “O Brasil me choca com a sua beleza”.

Além de cantor, Tedder também produziu hits para estrelas do pop como Anitta, Rihanna, Lady Gaga, Beyoncé e Taylor Swift. Ele comanda o grupo de pop rock na voz e no teclado desde 2002, e já se apresentou no Rock in Rio em 2015.