Rodrigo Amorim comenta cadeirada de Datena em Pablo Marçal

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Candidato à prefeitura do Rio, Rodrigo Amorim (União Brasil), que está na noite desta quinta-feira, 19, na área VIP do Rock in Rio, comentou com a coluna GENTE a “cadeirada” de José Luiz Datena (PSDB) em Pablo Marçal (PRTB).

“Estou sentindo muita falta no Rio de Janeiro e tem uma corrente atrelando isso a influência do Eduardo Paes pela falta de debate. Esses episódios têm sido recorrentes em São Paulo e a campanha tem estado aquecida. Primeiro pela personalidade do Marçal e dos outros concorrentes também, mas sobretudo porque tem palco para isso, toda semana tem pelo menos um debate. Aqui no Rio a gente está se sentindo falta disso, teve da Band, da VEJA e talvez o da Globo. É muito pouco”, disse o deputado estadual, que protagonizou uma confusão com estudantes da PUC-Rio em sabatina nesta semana.