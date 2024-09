Rock in Rio: Ed Sheeran curte jogo no Maracanã, samba e picanha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atração principal do Rock in Rio nesta quinta-feira, 19, Ed Sheeran tem aproveitado ao máximo sua estadia no Rio de Janeiro. Na véspera de seu show, o cantor britânico assistiu a uma partida de futebol no Maracanã, estádio da Zona Norte, e ganhou uma camisa do Fluminese. Ele ainda comentou, ao ver a torcida cantar: “Amazing” – incrível, na tradução.

O músico também visitou a bateria da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, onde dançou samba e se aventurou no tamborim por mais de uma hora. Na quadra, ele foi recebido pelo mestre Fafá e pelo intérprete Evandro Malandro. Além de interagir com o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Daniel Werneck e Taciana Couto.

Fora os passeios, o britânico experimentou a famosa picanha brasileira. Em um vídeo publicado em seu perfil, ele está dentro de um carro, degustando a carne, sem acompanhamentos ou talher. “Me recomendaram provar picanha e é muito boa, então estou comendo”, comentou o artista.