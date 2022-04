Rocco Pitanga estreia como Batman em série do Spotify, Warner e DC

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em seu debute no mítico universo dos super-heróis, o ator Rocco Pitanga, 41 anos, vive Bruce Wayne na série Batman Despertar, primeira parceria entre Spotify, Warner Bros. e DC Comics. Com estreia global para o próximo dia 3 de maio, o thriller psicológico, com oito episódios, foi adaptado para nove países – nos Estados Unidos o protagonista terá a voz de Winston Duke, de Pantera Negra.

“Posso adiantar que tivemos muito cuidado para que as expressões usadas nos diálogos fizessem sentido na nossa cultura”, afirma Rocco, que faz exercícios diários de dicção, articulação, projeção e aquecimento para dar voz ao homem-morcego.

O projeto é também o primeiro trabalho de Rocco e da irmã, a atriz Camila Pitanga, no streaming – no ano passado, ela deixou a Rede Globo após 25 anos e assinou com a HBO.

“Com a chegada dessas plataformas a arte tem possibilidade de alcançar diversos públicos de diferentes maneiras. Hoje, o espectador tem autonomia para consumir produtos com os quais tenha mais sintonia”, observa Rocco.