Rio ultrapassou Paris em dias de filmagem em suas ruas em 2023

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cidade do Rio ultrapassou Paris em número de dias de filmagem em suas ruas em 2023, registrando 7.885 diárias no ano, contra 7,4 mil da capital francesa. Aponta a Rio Film Commission, departamento da RioFilme – órgão da Secretaria Municipal de Cultura – que atende às produções que filmam no município. A cada dia, pelo menos 21 sets de filmagem estavam trabalhando nas ruas, praias, parques e praças da cidade. Em Los Angeles, a maior “fábrica” de filmes do mundo, foram 24.873 diárias. Maior cidade da América Latina, São Paulo registrou 4.895 diárias. À frente do Rio também está Madrid, com 11.133 diárias no ano passado. No entanto, o Rio supera a capital espanhola em número de obras seriadas registradas em suas locações.

As ruas, praias, praças e parques do Rio ganharam as telas do mundo em superproduções como: Godzilla e Kong: O Novo Império e Rob Peace, além de realities e séries internacionais, como a mexicana: Yo Soy Glória Trevi, da Televisa. O blockbuster da franquia Godzilla e Kong filmou por com 35 sets espalhados pela cidade, durante seis dias. Os bairros escolhidos pela produção foram Centro (15 diárias), Santa Teresa (12), Leme (4) e Copacabana (4).