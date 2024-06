Reynaldo Gianecchini revela doença autoimune

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Reynaldo Gianecchini revelou o diagnóstico de Síndrome de Guillain-Barré, que descobriu durante preparação para o musical, Priscilla, a Rainha do Deserto, no qual interpreta a drag queen Mitzi/Tick. O ator falou sobre a doença autoimune durante participação em um podcast nesta terça-feira, 11. “Desenvolvi até uma doença autoimune muito louca que foi me paralisando as mãos, as pernas. Tive uma coisa que chama Guillain-Barré, que é uma doença autoimune, que seu próprio sistema imunológico, os seus nervos, vão te paralisando”.

Segundo o Ministério da Saúde, a síndrome de Guillain Barré é um distúrbio autoimune, ou seja, o sistema imunológico do próprio corpo ataca parte do sistema nervoso. É geralmente provocada por um processo infeccioso anterior e manifesta fraqueza muscular, com redução ou ausência de reflexos. A maioria dos pacientes percebe inicialmente a doença pela sensação de dormência ou queimação nas extremidades membros inferiores (pés e pernas) e, em seguida, superiores (mãos e braços). Fraqueza progressiva é o sinal mais perceptível ao paciente, ocorrendo geralmente nesta ordem: membros inferiores, braços, tronco, cabeça e pescoço. A síndrome de Guillain-Barré não tem cura, sendo necessário fazer tratamentos que aliviem os sintomas e impeçam o avanço da doença.