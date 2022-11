Repórter da Globo detona roupa de Deborah Secco; atriz responde

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Deborah Secco quis causar com a roupa que usou para o Tá na Copa, um dos programas da Globo para durante a Copa do Mundo no Catar. A atriz, que é uma das comentaristas, foi criticada pela repórter Flávia Jannuzi. “Aí, bora cortar a blusinha pra distrair a galera, né? Sensualização pra comentar futebol não empodera mulher nenhuma. Podem me massacrar aqui”, disse Flávia.

A atriz deu uma invertida na situação – postou mensagens a apoio de outras mulheres, defendendo a liberdade de vestimentas. “É uma delícia estar com eles e estou me divertindo falando de um assunto totalmente fora da minha bolha. O que a Copa do Mundo 2022 não faz, né? Obrigada”, escreveu Deborah. E na sequência compartilhou a mensagem da advogada Gabriela Prioli, que saiu em sua defesa. “Galera, vamos combinar o seguinte: se a gente não gosta de uma roupa, a gente não usa. Em 2022 as pessoas indo no perfil de outra mulher para proferir ofensas?”.