Ramagem tenta repetir Bolsonaro ao demonizar Paulo Freire em debate

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Assim como seu “padrinho”, o ex-presidente Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem (PL) trouxe o nome de Paulo Freire para o debate da TV Globo, nesta quinta-feira, 3, criticando a “doutrina” do filósofo – tema que foi bastante levantado no debate presidencial de 2022. “Jogou nossa educação no lixo”, comentou o candidato, citando escolas cívico-militares construídas por Bolsonaro.

O nome de Freire sempre vem à tona em debates. Odiado por Bolsonaro e parte da direita, o educador foi citado também por Lula em sabatina feita em 2022 pelo Jornal Nacional. “De vez em quando a gente precisa estar com os divergentes para derrotar os antagônicos”, disse. O efeito, claro, foi imediato: o nome de Freire parou nos assuntos mais citados no X, ainda em vigor no país.

Não custa lembrar: Paulo Freire foi um educador e filósofo brasileiro, considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia crítica. É também o Patrono da Educação Brasileira, sendo estudado em diversas universidades europeias e americanas..