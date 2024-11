Rainha de bateria sai do Carnaval e é demitida da Band após falas racistas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A modelo Ana Paula Minerato, 33 anos, foi desligada do posto de musa da escola de samba Gaviões da Fiel e demitida da emissora Band, nesta segunda-feira, 25, acusada de racismo. O caso repercutiu com o vazamento de áudios, neste domingo, 24, com comentários racistas creditados a ela.

“A decisão foi tomada após a divulgação de condutas incompatíveis com os valores e princípios que defendemos, incluindo manifestações de cunho racista. Reforçamos que o combate ao racismo é uma luta permanente do Gaviões da Fiel, que se posiciona de forma intransigente contra qualquer atitude discriminatória. Não toleramos comportamentos que desrespeitem a igualdade e a dignidade humana, pilares fundamentais do nosso compromisso com a sociedade”, informa a nota da escola de samba. Ana Paula estava escalada para um dos desfiles em 2025.

Em nota, Band afirmou que a decisão foi tomada por repudiar “veementemente qualquer forma de racismo, discriminação ou preconceito”. “As declarações de Ana Paula Minerato, mesmo sendo de cunho pessoal, não estão alinhadas com os valores e diretrizes da emissora. Por esse motivo, a colaboradora foi desligada da empresa”.

Nos áudios, a influenciadora questiona o rapper Kt Gomes de ter ficado com a cantora Amanda, do grupo Melanina Carioca. “Empregada do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro? Não sabia que você gostava de mina com cabelo duro. Você gosta de mina com cabelo duro? Cabelo duro você gosta? Você gosta de mina de cabelo duro, de neguinha? Você gosta de neguinha? Porque isso aí é neguinha, né. Alguém ali o pai ou a mãe veio da África”, diz no áudio.

Os comentários tiveram bastante repercussão. Em um comunicado oficial, a irmã da modelo, Tati Minerato, afirmou estar abalada com a situação. “Antes de mais nada, quero deixar claro que sou absolutamente contra qualquer forma de racismo e preconceito. Essas atitudes não condizem com os valores que carrego e que fazem parte da minha história”, começou a passista, acrescentando que não pode ser associada a “atitudes com aquilo em que acredito”.

Outras personalidades do carnaval falaram sobre o ocorrido nas redes sociais. “A pessoa nasce assim. Se apropria de uma cultura preta, usufrui disso até a última gota, ganha ‘notoriedade’ por conta dessa mesma cultura preta, quando na real, é isso aí por dentro. E igual a ela tem um montão no samba”, escreveu Valeska Reis, musa da Mocidade Unida da Mooca. “Acabou, querida. Pena que não vai poder usar mais o carnaval para aparecer”, criticou o muso da Paraíso do Tuiuti, Márcio Almeida.

Modelo e influenciadora, Ana Paula Minerato ficou conhecida na televisão aberta como panicat do programa Pânico, da Band. Depois, ela participou de duas edições do reality show A Fazenda, da Record. A influenciadora acumula mais de um milhão de seguidores no Instagram, onde costuma publicar registros no jiu-jitsu e na academia.