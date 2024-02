Porto da Pedra: a ‘profecia’ de Tati Minerato, primeira rainha a desfilar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Unidos do Porto da Pedra, escola de São Gonçalo, região metropolitana do Rio, volta ao grupo Especial depois de onze anos, com o enredo Lunário Perpétuo: a Profética do Saber Popular. A agremiação foi rebaixada em 2012 e desde então vinha desfilando na Série Ouro numa constante luta pela vitória, que só veio no carnaval 2023.

Como explicam o carnavalesco Mauro Quintaes e o enredista Diego Araújo, o Lunário Perpétuo é um almanaque – guia para a medicina, agricultura e pecuária – que remete a era medieval do século XIV. Foi escrito na Espanha, e depois de 200 anos, chegou ao Brasil. Aqui, durante quase dois séculos, foi o livro mais lido pelo povo do Nordeste. Trecho do animado samba diz: “Sou seu lunário! Conselheiro imortal!/ Já ‘folheando’ cada ponto cardeal/ Alquimia de almanaque (sou eu, sou eu)/ Cada toque no atabaque (sou eu, sou eu)”. Em outro momento, se canta: “Quem acendeu as lamparinas desse céu? / No Brasil os retirantes são os astros de cordel”. É quando os componentes acendem luzes em suas fantasias, um momento de grande impacto na Avenida. O intérprete do samba é Nego.

A rainha de bateria, Tati Minerato, está no cargo desde 2022. A paulista, de 35 anos, se consagrou em São Paulo, à frente da bateria da Gaviões da Fiel, escola onde cresceu. No Rio, ela realizou uma grande preparação, com treinos semanais nos ensaios da escola de São Gonçalo. “A Sapucaí tem um gostinho diferente, um tempero a mais. Os cariocas são muito receptivos, fui bem acolhida. Em São Paulo, sinto que o carnaval é mais técnico. Já no Rio é mais quente”, declarou Tati, em recente entrevista.