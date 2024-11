Rainha Camilla adia agenda da semana devido a infecção pulmonar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A rainha Camilla, casada com rei Charles III, está com uma infecção pulmonar e precisou cancelar os compromissos da semana. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 5, pelo Palácio de Buckingham. A monarca do Reino Unido, de 77 anos, está se recuperando em casa e monitorada por médicos. “Sua Majestade, a Rainha, está atualmente indisposta com uma infecção no peito, para a qual seus médicos aconselharam um curto período de repouso”, afirmou um porta-voz do palácio. Ela deveria participar de um ato da Abadia de Westminster na quinta-feira. Na noite do mesmo dia, tinha programada uma recepção aos atletas olímpicos e paralímpicos britânicos no Palácio de Buckingham.