Rafael Cardoso se pronuncia após polêmica com a ex-sogra Sonia Bridi

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rafael Cardoso se pronunciou recentemente sobre a polêmica que circula envolvendo o processo movido pela ex-sogra Sonia Bridi contra ele. Nesta segunda-feira, 9, o ator voltou a chamar atenção nas redes sociais ao compartilhar uma homenagem à sua nova família, composta pela psicóloga Carol Ferraz e a filha deles, Helena. A publicação, que exaltava o valor da família e a fé em Deus, também incluiu seus filhos Aurora e Valentim, frutos do relacionamento com a ex-mulher Mari Bridi. A publicação foi alvo de muitas críticas, levando Rafael a responder os comentários. “Para os que vierem comentar merda, sejam felizes! A vida dá oportunidade da gente se reinventar… E se for falar bosta deixa de seguir, mete o pé!”, escreveu.

Na sexta-feira, 8, o ator disse que não deveria ter sido exposta a questão judicial por violência patrimonial e psicológica depois da jornalista e mãe de Mari Bridi ter sido ameaçada e ter a casa invadida, em agosto do ano passado. “Mais um dia resiliente. Vocês viram as notícias de coisas de um ano e pouco atrás. A Justiça está resolvendo. O que é Segredo e Justiça era para ter ficado em Segredo de Justiça, mas a gente já está fazendo o que precisa ser feito. O que ficou lá atrás fica como aprendizado para a gente. Segue o baile quem não está morto!”, disse ele no perfil do Instagram.

Sonia Bridi teria acionado a polícia para proteger a filha e netos. De acordo com Contigo!, o ator invadiu a casa da jornalista da TV Globo e proferiu ofensas à família, destruindo em seguida seu carro. Ao entrar na Justiça, Sonia pediu medida protetiva de urgência contra Rafael, afirmando ter sofrido violência psicológica, moral e patrimonial. Anteriormente, a Mari veio a público explicar o motivo de seus filhos não verem o pai, argumentando que era agredida psicologicamente por ele.