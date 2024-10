A defesa de Rafael Cardoso que gerou críticas após denúncia da ex

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rafael Cardoso se pronunciou no perfil do Instagram depois que a ex-mulher, a influenciadora Mari Bridi, revelou que existem dois processos correndo em segredo de justiça sobre o fim do seu casamento. O assunto veio à tona na segunda-feira, 21, quando ela escreveu um texto nas redes sociais para falar sobre o motivo do ex-marido não encontrar os filhos pessoalmente. Ela contou que a justiça determinou a medida protetiva enquanto os processos estão em andamento. Agora, ele relata a sua versão dos fatos.

“Nunca encostei um dedo nos meus filhos na mãe deles”, escreveu ele, e continuou: “Diante de tudo que foi noticiado desde a separação, tenho respondido e expondo muito pouco. Assumo minhas responsabilidades, porém, ontem fui bombardeado com notícias sobre dois processos que correm em segredo de justiça. Como não podemos expor por menores, venho aqui afirmar que nenhum deles é sobre ter agredido a mãe dos meus filhos ou a eles, como estão noticiando. Sempre fui pai de verdade, como todos acompanham esses anos todos. E nunca me fiz valer da imagem deles para me beneficiar. Nunca quis expor a situação, mas recebo uma enxurrada de comentários afirmando coisas que não são realidade sobre meus filhos. E o que deixei claro é que nunca foi da minha vontade não os ver. Espero que tudo fique em paz. E que o contato presencial com meus filhos seja reestabelecido o mais breve possível”.

Nos comentários, usuários da rede social criticaram Rafael. “Seu comportamento nos últimos anos já te condenam sem precisar que ninguém te julgue”, escreveu um deles. “Por que quando uma pessoa quer limpar a barra coloca Deus no meio? Antes nunca se viu postar ou falar em Deus”, disse outro em referência aos trechos bíblicos da publicação do ator. “Violência nem sempre é física…mas psicológica. Feridas emocionais, muitas vezes, não cicatrizam”, escreveu um terceiro.