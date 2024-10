Quem são os herdeiros de Cid Moreira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um dos principais nomes do jornalismo brasileiro, Cid Moreira, morreu na manhã desta quinta-feira, 3, aos 97 anos. O jornalista deixa a esposa Fátima Sampaio, 60, com que estava casado desde 2000, e dois filhos, o comerciante Rodrigo Moreira, 54, e o profissional de beleza Roger Moreira, 47. O primogênito, Rodrigo, é fruto do relacionamento do locutor com Olga Verônica Radenzev, com quem foi casado entre 1970 e 1972. Já Roger é sobrinho da ex-esposa de Cid, Maria Ulhiana Naumtchyk, e foi adotado já adulto pelo jornalista.

Ao longo da vida, Cid Moreira enfrentou uma série de problemas com os filhos, com quem rompeu relações após entrarem com uma ação na justiça pedindo que Fátima fosse investigada por “dilapidar o patrimônio” dele. Em 2006, Rodrigo também tinha entrado na Justiça acusando o pai de abandono afetivo.

“Quantas histórias de ódio, traição e desapontamentos entre os membros de uma família. Então, como tudo neste mundo, a família pode ser o nosso bem e o nosso mal. Tenho as minhas razões para ficar isolado de certas pessoas. O tempo me mostrou que eu estava certo”, disse Cid em 2023 em entrevista ao R7. Além de Rodrigo e Roger, Cid também foi pai de Jaciara Moreira, que morreu em 2020, vítima de um enfisema pulmonar.

O apresentador estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, e sua morte se deu em decorrência de falência múltipla de órgãos após quadro de pneumonia.

