Quem são as fãs ‘misteriosas’ no camarim de Ivete Sangalo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Duas mulheres muito bem vestidas chamaram a atenção no backstage do show de Ivete Sangalo, no final da tarde deste sábado, 22, no Rock in Rio Lisboa. Muitos se perguntavam quem eram as senhoras animadíssimas, enquanto a cantora se esbalda no palco colocando mais de 80 mil pessoas para pular ao som de seus hits. A coluna GENTE descobriu que a dupla se tratava das tias de Ivete, Isis e Iris. A primeira, veio a Portugal acompanhando a cantora, já a segunda mora em Lisboa há algum tempo. “Sempre que posso venho ver Ivete de perto, é uma energia única. Ela coloca todos para ficarem cansados após duas horas, mas ela mesma continua inteira, pronta para mais duas horas. Não sei da onde vem o pique”, falou Isis. “Eu ficaria mais um pouco no show se ela continuasse cantando”, continuou a irmã, mostrando que energia de sobra é coisa de família.