Quem é o novo presidente da Firjan depois de 29 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luiz Césio Caetano, acionista e diretor da Sal Cisne, foi eleito, na tarde desta segunda-feira, 19, para a presidência da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), até 2028. Ele era vice-presidente de Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, atual presidente, que ocupou o cargo por 29 anos, com nove mandatos consecutivos. “Caetano é uma liderança empresarial das mais competentes que temos. É incansável na atuação em prol da defesa da indústria e tem enorme conhecimento sobre o cenário do setor no estado do Rio de Janeiro, o que, certamente, vai contribuir para o fortalecimento ainda maior da atuação da federação na representação empresarial”, disse Gouvêa Vieira, que se tornou viúvo recentemente, e escolheu desacelerar os compromissos profissionais.

A posse da nova diretoria será em 14 de outubro, composta por Carlos Erane de Aguiar como primeiro vice-presidente e Henrique Antônio Nora Oliveira Lima Júnior como segundo. Luiz é engenheiro mecânico formado pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e integra a entidade há 29 anos. Desde 2023, é também diretor da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Além de presidir o Sindicato de Refino e Moagem de Sal (Sindisal) desde 1997. “São 29 anos atuando aqui na Firjan. E o que observo ao longo desses anos é que a instituição se tornou muito mais relevante e os desafios cresceram muito. A federação há muito extrapolou as fronteiras do Rio de Janeiro e é conhecida no país todo. É uma instituição com renome e que é demandada pela credibilidade dos temas que trata e estuda. É uma honra e uma grande responsabilidade manter a federação nesse lugar de relevância para a sociedade e de indutora de inovação para a nossa base industrial”, declarou o presidente eleito.