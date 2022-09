Quem é o mais jovem cantor do rock in rio; tem 10 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lucas Cristelo, de apenas 10 anos, arrancou aplausos da área VIP na noite desta sexta-feira, 9, ao se apresentar cantando hits internacionais que já fizeram história no Rock in Rio. O jovem garoto conseguiu emocionar a todos. Apesar da pouca idade, mostrou firmeza e bastante experiência ao dominar não só o microfone, como interagir com o público. Assista o vídeo a seguir de uma apresentação dele junto dos pais, e tire suas próprias conclusões.

