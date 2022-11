Quem é o jogador mais ‘barato’ da Seleção

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dos 26 jogadores brasileiros que vão representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, que começa neste domingo, 20, alguns desníveis são gritantes – a começar pelo valor de mercado. Vinícius Júnior, campeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid, é o atleta mais caro, segundo o site Transfermarkt. Ele chega ao Catar com o seu valor em 120 milhões de euros (cerca de 659,76 milhões de reais). Neymar está avaliado em 75 milhões de euros (412,35 milhões de reais), na terceira posição entre os mais valiosos – perdendo também para outro jogador do Real Madrid, Rodrygo, com seu valor em 80 milhões de euros (439,84 milhões de reais). E quem está na lanterninha desse ranking? Daniel Alves, de 39 anos, ao módico valor de 1 milhão de euros. Tadinho…