Quem é o francês que se tornou a mais ‘alta’ aposta da NBA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mesmo no território dos gigantes que ocupam as quadras da NBA, o francês Victor Wembanyama, 19 anos, se notabiliza pela estatura avantajada, fazendo os colegas se passarem por, digamos, baixos. Do alto de seus impressionantes 2,25 metros de altura — só para comparar, Michael Jordan tem 1,98 metro —, ele também foi grande no draft, a janela de contratação de talentos, onde acabou escolhido pelo San Antonio Spurs sob a aura de maior promessa da temporada. Sua estreia tão jovem e rodeado de prestígio tornou inescapável proferir frases como “essa foi uma das melhores sensações da minha vida” e “é um sonho tornado realidade”. Pelo visto, muito jogador por aí vai precisar esticar o pescoço para acompanhá-lo.

Publicado em VEJA de 5 de Julho de 2023, edição nº 2848