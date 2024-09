Quem é o brasileiro que vendeu mansão com desconto para Jeff Bezos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O brasileiro Leo Kryss, 76, um magnata do setor de eletrônicos e fundador da Tec Toy, está processando a corretora imobiliária Douglas Elliman, que deu um desconto de 6 milhões de dólares (33 milhões de reais) no preço de venda de sua mansão em Miami. Isso porque a empresa não tinha revelado que o comprador era Jeff Bezos, 60, o segundo homem mais rico do mundo.

Kryss comprou sua propriedade à beira-mar em 2014 por 28 milhões de dólares. Em maio de 2023, ele colocou a residência, com sete quartos, adega, biblioteca, cinema e piscina, à venda por 85 milhões de dólares. No entanto, após receber uma oferta 79 milhões de dólares, o brasileiro questionou a corretora sobre quem seria o comprador, que assegurou não se tratar de Bezos, já que o fundador da Amazon deu início a uma série de aquisições na região no ano passado. Dessa forma, a venda foi efetuada o desconto milionário.

Depois do episódio, Kryss decidiu processar a empresa, alegando que a identidade do comprador era fundamental para as negociações e para a definição do preço de venda. Segundo o Wall Street Journal, a corretora recebeu uma comissão de 4%, equivalente a mais de 3 milhões dólares (17 milhões de reais) pela venda.

Leo Kryss, nascido na Alemanha, vive no Brasil desde o final dos anos 1950, onde seu pai fundou a fabricante de eletrônicos Evadin. A empresa, uma das primeiras a se instalar na Zona Franca de Manaus, foi assumida por Kryss na década de 1970, após a morte do patriarca. O empresário também teve um papel fundamental como fundador na Tec Toy, uma das pioneiras no mercado de videogames no Brasil.