Quem é João Fonseca, promessa do tênis brasileiro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Promessa do tênis brasileiro, João Fonseca, de 18 anos, deu mais um passo importante na carreira ao chegar à semifinal do Challenger de Lyon, nesta quinta-feira, 14. Ele segue no top 150, na 149ª posição, e pode terminar 2024 em um posto ainda melhor. Natural do no Rio de Janeiro, ele vem chamando a atenção no circuito profissional, além de ser conhecido por seu estilo de jogo agressivo.

Em 2023, João conquistou o título do US Open juvenil, tornando-se o primeiro brasileiro a terminar uma temporada como número 1 do ranking mundial juvenil. Em 2024, ele fez uma campanha histórica e obteve sua primeira vitória em um torneio ATP (Associação de Tenistas Profissionais), no Rio Open. No Masters 1000 de Madri, também esse ano, Fonseca se tornou o brasileiro mais jovem a vencer uma partida nesse nível de torneio desde Gustavo Kuerten, o Guga, em 1997.

O torneio francês em Lyon é fundamental para as ambições de Fonseca nesta reta final da temporada. O brasileiro tenta somar pontos importantes no ranking para assegurar sua classificação para o Next Gen, o torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada com até 20 anos de idade.