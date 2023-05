Quem é Barbara Reis, alçada a protagonista em ‘Terra e Paixão’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em sua estreia como protagonista, e logo em uma trama global das 9, Barbara Reis, 33 anos, não tem vida fácil. Em Terra e Paixão, ela contracena com um elenco de alto quilate, com figurões como Susana Vieira, Tony Ramos e Gloria Pires, trio que admira desde a infância e com quem agora diz se dar muito bem. “Cresci vendo eles na televisão. Passei de fã a colega”, festeja a atriz, que sente o peso de estar sob holofotes nacionais. “Tenho, sim, medo da crítica”, reconhece ela, que não se cansa de repetir o bordão: “Só entro em um trabalho se for para vencer”.

Publicado em VEJA de 24 de maio de 2023, edição nº 2842