Quem é a única filha de Silvio Santos longe dos negócios do pai

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cintia Abravanel, 61 anos, é a filha mais velha de Silvio Santos, que morreu no último sábado, 17. Fruto do casamento com Cidinha Vieira, ela hoje vive das artes plásticas, mas já passou pelos negócios do pai.

Aos 30 anos, a mãe do ator Tiago Abravanel assumiu o comando do Teatro Imprensa, parte do Grupo Silvio Santos, fundado em 1988. Começou investindo em espetáculos para adultos, mas com o baixo retorno, mudou para o público infantil. Lutou por alguns anos para manter o espaço, que não era visto como lucrativo para os executivos. O esforço, no entanto, não adiantou, e o teatro foi fechado em 2011.

Formada em artes plásticas, Cintia passou a se dedicar ao lado artístico, incentivada não só pelo fim do trabalho no teatro, mas também pelo nascimento dos netos. “Montei um ateliê em casa onde eles começaram a ter contato com os desenhos. Cada um tinha a sua caixa de tinta e um bloco de desenho e passávamos horas juntos”, contou Cintia em seu site. Atualmente, ela compartilha as suas obras com os mais de 200 mil seguidores nas redes sociais.