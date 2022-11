Quem é a atriz brasileira namorada de Chris Evans

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Recém-guindado ao posto de homem mais sexy do planeta pela revista People, Chris Evans, 41, vive um discreto namoro com a atriz luso-brasileira Alba Baptista, 25. Chris, que tem vasta ficha de relacionamentos estelares, andava dizendo que queria achar “alguém a quem pudesse se dedicar”. Acabou engatando com a lisboeta Alba, portuguesa por parte de mãe e brasileira pelo lado do pai, que estreou na segunda temporada da série Warrior Nun, na qual, no papel de Ava, detém superpoderes para caçar demônios. “Estou numa fase de desfrutar e absorver as coisas positivas e deixar as negativas de fora”, filosofa o novo par do insubstituível Capitão América.

Publicado em VEJA de 23 de novembro de 2022, edição nº 2816