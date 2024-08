Quem é a atleta que roubou a cena no breaking em Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A estreia do breaking nos Jogos Olímpicos de Paris contou com uma atleta que chamou a atenção do público, mas não pelas medalhas. Rachael Gunn saiu da competição sem pontuar com suas performances e acabou viralizando nas redes sociais.

Conhecida como B-girl Raygun, a atleta de breakdance é australiana, tem 36 anos e trabalha como professora em uma universidade em Sydney, onde pesquisa sobre o gênero e cultura.

Embora tenha conquistado o quarto lugar no ranking mundial da World DanceSport, Rachael recebeu nota zero de todos os jurados em Paris e foi alvo de muitas críticas pelos movimentos originais, que incluíam um pulo de canguru, contorções com seu corpo e rolamento para trás.

Como esperado, a apresentação tomou as redes sociais, rendendo muitos memes. “Estou obcecado como essa senhora enganou o governo australiano para pagar suas férias na França, e tudo o que ela teve que fazer foi fingir que dançava breakdance”, escreveu um usuário da plataforma X.

No entanto, Raygun não teve críticas, como descreve em uma publicação no seu perfil do Instagram: “Não tenha medo de ser diferente, vá lá e se represente, você nunca sabe aonde isso vai te levar”.

Novidade em Paris 2024, o breaking não estará nos próximos Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles, nos Estados Unidos.