Quem deve substituir Regina Volpato no ‘Chega Mais’, do SBT

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A apresentadora Regina Volpato, de 56 anos, anunciou que deixará o matinal Chega Mais, do SBT, em dezembro. No ar desde março, o programa marca médias de audiência entre 2.0 e 2.5 pontos, um índice que não chega a ultrapassar a Record no mesmo horário. Pelo menos três diretores já comandaram a equipe, sem conseguir aumentar os números. O último foi Ariel Jacobowitz, que fez parte do time do canal durante 20 anos e era responsável pelo Programa Eliana. Além dele, outros nomes também saíram da emissora recentemente, o que gera um clima de instabilidade nos bastidores. O diretor de planejamento da programação, Murilo Fraga pediu demissão na segunda-feira, 30, e nesta quinta-feira, 3, Luciana Valério, responsável pelo setor comercial, deixou a empresa.

Agora existe o desafio de encontrar uma apresentadora para substituir Volpato e algumas já são cogitadas. Claudete Troiano, 70 anos, deixou a RedeTV! em agosto, onde fez o Vou Te Contar por quase 4 anos. Agora ela se dedica a um canal de saúde no YouTube. Outro nome cogitado é o de Márcia Goldschmidt, 62, que mora atualmente em Marbella, na Espanha. No canal de Silvio Santos, ela esteve à frente do Márcia, Programa Livre e Fantasia, entre o fim da década de 1990 e o início dos anos 2000. Além delas, Ana Furtado também pode ser uma possibilidade. Ela saiu da Globo em 2022 quando deixou o time do É de Casa.