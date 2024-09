Que show do Shawn Mendes é esse?

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O bordão que ficou famoso no recente documentário sobre as paquitas da Xuxa, Pra Sempre Paquitas, caiu mesmo na boca do povo e foi adaptado para a apresentação do astro Shawn Mendes, neste domingo, 22, no Rock in Rio. Várias pessoas que se aglomeravam junto da grade do palco Mundo, no final da tarde, repetiam a frase que virou meme nas redes sociais adaptada para o nome do artista internacional. Uma das fãs que repetia a frase várias vezes, e que o público fazia coro, se chama Luiza Araújo, 19 anos, de Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. Este é o terceiro show que ela assiste do cantor. Já assistiu aos 13 anos, em Goiânia, e algum tempo depois em São Paulo. “Sou louca por ele, tem um lado muito humano. Onde ele vier no Brasil eu vou assistir”, conta ela, que chegou no Rio de ônibus, na sexta-feira, 20, e que hoje acordou às 6h45 para ser uma das primeiras na Cidade do Rock. Luiza disse que assim que os portões abriram ela veio correndo: “Não saio daqui, só depois do show do Shawn”.