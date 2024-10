‘Que show da Xuxa é esse?’: Ex-paquita conta como bordão entrou na série

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A ex-paquita Ana Paula Guimarães, que dirigiu o documentário Pra Sempre Paquitas, do Globoplay, já imaginava uma repercussão da breve cena em que uma criança questiona, revoltada, “Que show da Xuxa é esse?”, mas se surpreendeu com o impacto que realmente teve. “Quando a gente viu a imagem que a pesquisadora Ana Oliveira encontrou, a gente falou que tinha que inserir em algum episódio. Nós sabíamos que viraria meme, mas não com tanta força. O documentário estreou às 10h e às 19h já tinha viralizado”, disse ela, à coluna GENTE.

Segundo Ana Paula, a equipe sabia que Patrícia Veloso Martins, a menina do meme, seria procurada pelo público. “Como a gente não tinha jogado [o nome] nas redes, era mais difícil descobrir quem era. Além disso, dentro do contexto do documentário não tinha espaço para contar quem era aquela menina que estava chateada por não ter entrado no show da Xuxa ao vivo. Mas depois a gente sabia que o Luciano Huck ia querer encontrá-la. O nosso produtor, que trabalha no Domingão também, foi quem descobriu”.

Segundo Ana Paula, um dos grandes receios da direção era lançar a produção na semana do Rock in Rio, mas acabou tornando-se algo positivo. “A gente achava perigoso, mas só fortaleceu esse meme, com a frase em destaque no estande e o público falando no show da Xuxa no evento”, celebrou a ex-paquita.