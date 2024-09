Mulher do meme do doc sobre Paquitas: comercial, seguidores e fama

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Patrícia Veloso Martins está começando a colher os frutos da fama por ter se tornado um meme. A professora recentemente viralizou por aparecer no documentário das Paquitas. Na ocasião, Patrícia estava dando uma entrevista para reclamar que não tinha conseguido entrar no Xou da Xuxa. “Eu cheguei aqui às 3h da madrugada, isso não pode acontecer! Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram. Que ‘Xou da Xuxa’ é esse? Que ‘Xou da Xuxa’ é esse?”, reclamou. Desde então, sua figura tem estado em alta na internet, o que lhe rendeu 100 mil seguidores no Instagram.

Além dos seguidores, Patrícia vai fazer parte da nova campanha publicitária da Magazine Luiza, a Faz 21, que permite com que os consumidores parcelem as compras até 21 vezes no site ou no aplicativo. A professora apareceu em um vídeo na conta da empresa imitando o meme que viralizou. “Quem Magalu é esse?”, diz.

Patrícia também foi convidada para participar do Domingão com Huck, onde recebeu uma surpresa da própria Xuxa. A apresentadora apareceu em um vídeo e relembrou do episódio. “Que Xou da Xuxa é esse, cara? A primeira vez que vi você falando, pensei: essa menina virou política ou ser o que ela quiser, porque tem muita garra e muita força”, disse emocionando a professora. Outra surpresa para ela foi participar do show da Xuxa no Rock In Rio, confirmado de última hora. Além de posar em fotos com a própria Xuxa, ela também apareceu junta da Sasha Meneghel e curtiu o espaço VIP do festival.