Produtores de ‘Mania de Você’ relatam suas dificuldades com novela

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Escrita por João Emanuel Carneiro e com direção artística de Carlos Araújo, Mania de Você, que estrou nesta segunda-feira, 9, promete todos os clássicos ingredientes de típico folhetim: muito romance, drama, mistério, aventura e pitadas de humor. A trama tem cenas gravadas em Porto, Lisboa e em Linhares da Beira, cidades portuguesas, além de Angra dos Reis, litoral sul-fluminense. No total, foram oito locações na região, sendo quatro ilhas, onde se passam as principais histórias do projeto. Uma delas são as Ilhas Catitas, local que era o refúgio de Xuxa Meneghel nos anos 1990. Os produtores do folhetim Gustavo Rebelo e Luis Otávio Cabral relataram as dificuldades no projeto.

“Tem o desafio das locações em Angra, que algumas só chegavam de barco. Além da mudança de caracterização das personagens, que a gente precisa primeiro gravar a primeira fase com eles, e depois iniciar a segunda fase. Além de que tudo é possível em uma novela, a gente sempre depende da resposta do público e tem que estar preparado para alterações”.