Príncipe Harry e Meghan Markle estariam separados, diz especialista

De acordo com a especialista em família real Lady Colin afirmou em seu canal no Youtube, o príncipe Harry e a atriz Meghan Markle, casados desde 2018, estão morando em casas separadas. Ainda segundo Colin, os duques de Sussex tomaram a medida após conversarem com os advogados a respeito de uma separação sem polêmicas e sem escândalos financeiros. “O casamento de Harry e Meghan passa por um grande problema. Eles chamaram advogados porque as coisas entre eles está piorando mais do que imaginamos. Meghan o ‘empurrou’ para uma direção a qual ele não queria ir e agora ele sabe verdadeiramente quem ela é”. afirma Lady Colin.