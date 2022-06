Primogênita de Beyoncé surge estilosa em final de basquete

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cada vez mais parecida com a mãe, Blue Ivy, 10 anos, a filha dos músicos Beyoncé e Jay-Z, chamou atenção entre as muitas celebridades que lotaram o jogo da série de finais do campeonato de basquete em que o Warriors de São Francisco venceu o Celtics de Boston (a disputa continua). Muito cool, de jaqueta de couro, cabeleira solta, gloss nos lábios e óculos escuros no pescoço, ela apareceu até no telão da quadra — algo incomum, já que seus pais só liberam a imagem dos filhos (além de Blue, os gêmeos Sir e Rumi, 5 anos) a conta-­gotas. A certa altura, ganhou um abraço e um beijo de Jay-Z e reagiu como qualquer garota da sua idade: deu um discreto chega pra lá em um dos mais poderosos magnatas do mundo da música atualmente. Ele deu risada.

Publicado em VEJA de 22 de junho de 2022, edição nº 2794