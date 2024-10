Preta Gil explica novo tratamento de câncer

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com o retorno do câncer, Preta Gil compartilhou nesta segunda-feira, 21, detalhes de seu novo tratamento, a laserterapia. Atualmente, Preta está em uma nova fase da quimioterapia para tratar dos dois tumores nos linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. “Laserterapia previne a mucosite, que são feridas que dão na boca por causa da quimioterapia. Fazemos ela preventiva pra não surgir e, quando surge, também fazemos laser porque melhora”, explicou Preta. Ela também contou quando desembarcou em São Paulo que iria fazer uma punção e trocar a agulha do cateter no seio. Preta foi diagnosticada pela primeira vez com câncer em janeiro do ano passado, passando por cirurgias e sessões de radioterapia e quimioterapia. Após celebrar a remissão, a artista teve que voltar a fazer quimioterapia devido ao retorno do tumor.