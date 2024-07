Presidente Lula sanciona a lei do Dia Nacional do Funk

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após ser aprovada no Congresso Nacional, o presidente Lula (PT) sancionou a lei que cria o Dia Nacional do Funk, a ser comemorado, anualmente, em 12 de julho. A recente sanção da lei de autoria de Alexandre Padilha (PT), Ministro das Relações Institucionais, visa a fortalecer a indústria musical brasileira e marca um momento histórico para o funk, gênero que já representa 99,2% da receita do mercado fonográfico nacional, com 1,181 bilhão dos 1,191 bilhão de reais totais oriundos do consumo de música por streaming. O funk se destaca também ocupando o primeiro lugar no ranking do Spotify por três meses neste ano e liderando em streams.

A GR6, uma das maiores produtoras de música urbana da América Latina, auxiliou na mobilização que levou à aprovação da legislação. A empresa negociou mais de 220 milhões de reais nos últimos cinco anos, firmando parcerias com gravadoras como Universal Music, Sony Music e Warner Music. “Essa sanção é uma conquista extraordinária para o funk e toda a indústria musical. O reconhecimento não apenas valoriza a importância do gênero musical, mas também abre novas oportunidades para artistas e produtores”, afirma Rodrigo Oliveira, CEO e fundador da GR6.