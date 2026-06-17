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Cultura

Post Malone comenta morte de Oliver Tree em tragédia no Rio

Cantor faleceu no Rio de Janeiro no domingo, 15

Por Tatiana Moura 17 jun 2026, 20h05
O cantor Post Malone
O cantor Post Malone (//Divulgação)
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Post Malone comenta morte de Oliver Tree em tragédia no Rio Priorize VEJA no Google

Post Malone falou pela primeira vez sobre a morte do amigo, Oliver Tree, no Rio de Janeiro. O cantor faleceu durante um acidente entre dois helicópteros, no Recreio, neste domingo, 15. Durante um show em Toronto, no Canadá, ele comentou sobre o falecimento.

Um cavalheiro que eu conhecia, ele era lindo e inspirava o mundo com seu coração, apenas o seu coração e alma. Senhoras e senhores, nós perdemos um homem lindo chamado Oliver Tree”, disse e depois ergueu a cerveja.

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