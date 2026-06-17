Post Malone comenta morte de Oliver Tree em tragédia no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Post Malone falou pela primeira vez sobre a morte do amigo, Oliver Tree, no Rio de Janeiro. O cantor faleceu durante um acidente entre dois helicópteros, no Recreio, neste domingo, 15. Durante um show em Toronto, no Canadá, ele comentou sobre o falecimento.

“Um cavalheiro que eu conhecia, ele era lindo e inspirava o mundo com seu coração, apenas o seu coração e alma. Senhoras e senhores, nós perdemos um homem lindo chamado Oliver Tree”, disse e depois ergueu a cerveja.

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