Pós-Crivella: com Paes, Rio volta a ter prefeito sambando na Sapucaí

Depois de quatro carnavais seguidos, um ano sem desfiles e atraso de dois meses no calendário de 2022 por causa da pandemia, o Rio de Janeiro voltou a ver seu prefeito na Sapucaí. Portelense e fã orgulhoso da festa, Eduardo Paes (PSD) chegou perto das 22h ao Sambódromo nesta sexta-feira, 22, para ver as escolas do Grupo Especial – e logo caiu no samba. Desceu do camarote da prefeitura para a pista e, trajado com o tradicional chapéu panamá, dedicou especial energia à Mangueira, a segunda escola da noite.

O antecessor dele, Marcelo Crivella (Republicanos), nunca disfarçou que não curtia a celebração. Bispo da Igreja Universal, o cantor gospel, derrotado no último pleito, não pisou na passarela durante os quatro anos de mandato, entre 2017 e 2020. A última vez em que um prefeito havia aparecido para prestigiar os desfiles tinha sido justamente com Paes, em 2016.

O evangélico foi o único prefeito da história recente do Rio a não prestigiar nenhum dia de folia na Sapucaí durante o período à frente do Executivo. E também ficou marcado pelo corte de verbas repassadas às agremiações – as mesmas que, na eleição de 2016, deram-lhe apoio no segundo turno contra Marcelo Freixo (ex-Psol, hoje no PSB), outro fã declarado do Carnaval.

O mangueirense de esquerda, diga-se, desfilou pela escola do coração nesta madrugada, ao lado da cantora Teresa Cristina e do pré-candidato à Alerj Tiago Prata, o Pratinha (PSB). Quando passou pelo setor 9, estave a poucos metros do principal adversário na disputa estadual deste ano, o governador Cláudio Castro (PL).

