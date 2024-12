O que fez Richard Gere dar um ‘passo para trás’ na fama

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após o sucesso consecutivo em filmes de 1990 como Internal Affairs, com Andy García, e Pretty Woman, com Julia Roberts, Richard Gere, agora com 75 anos, explica por que se afastou da fama. Ele conta que fez “uma escolha subconsciente de dar um passo para trás” e atuar em projetos de menor visibilidade. “Eu disse, ‘Chega. Eu realmente não gosto de toda essa atenção. … Eu não quero ser olhado’”. O ator relata para o podcast do The Hollywood Reporter, que não se interessou pelo lado celebridade do estrelato no cinema. “Reagi como um animal selvagem”, diz sobre sua ascensão em Hollywood.

Gere trabalhou inicialmente no teatro regional e na Broadway antes de estrear no cinema em 1977 em Looking for Mr. Goodbar. Recentemente estrelou o filme Longing com Diane Kruger e o drama de TV Showtime The Agency. Além de fazer do elenco de Oh, Canada (agora nos cinemas), ao lado de Jacob Elordi. “Fiz algumas escolhas — não que tenha vergonha disso — mas houve escolhas de não estar no grande jogo. Elas eram para estar em um jogo menor. Nunca fiz nada do tipo ‘vou pegar o dinheiro e passar por isso.’ Mesmo coisas que eu não acho que sejam filmes muito bons, a motivação para fazê-los e a ética de trabalho eram as mesmas”.

Em novembro o ator se mudou para a Espanha com a esposa Alejandra Silva e seus filhos Alexander e James.

Publicidade