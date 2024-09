Por que paquita foi demitida aos 7 anos por Marlene Mattos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No segundo episódio de Para sempre Paquitas, série documental do Globaplay que retrata os bastidores das assistentes de palco de Xuxa, relatou como as primeiras meninas foram demitidas por Marlene Mattos. Monique Siqueira, que foi a primeira Miuxa, aos 7 anos, contou que foi desligada pela diretora por pegar um brinquedo que estava sendo distribuído para as crianças durante a gravação de um programa de Natal.

“Eu tenho uma tristeza muito grande disso tudo ter acontecido. Todas as crianças estavam ganhando presente de Natal, e eu peguei um presente para mim. Quando cheguei no camarim, estavam a minha mãe e a Marlene discutindo, porque ela achava que o presente não era para Paquita e sim, para as crianças. Só que eu era criança. Ela virou e falou: a partir de amanhã ela não vem mais. ‘Do jeito que eu coloco, é do jeito que eu tiro'”, disse emocionada ao relembrar o episódio. “Por muitos anos, eu me perguntei: o que eu fiz de errado para merecer. E eu não conseguia ver que eu era uma criança, que não tinha culpa. Eu costumo dizer que a Marlene foi tão cruel. Que além de ela terminar com o meu sonho, ela me iludiu, me rotulou. Fui rotulado por anos como mentirosa”.